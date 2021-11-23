MSB: "Barış Pınarı Harekat Bölgesinde 1 asker şehit oldu" - Haberler
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MSB: "Barış Pınarı Harekat Bölgesinde 1 asker şehit oldu"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
MSB:

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat Bölgesinde, Piyade Binbaşı Mete Yıldırım'ın meydana gelen silah kazası sonucu şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat Bölgesinde, Piyade Binbaşı Mete Yıldırım'ın meydana gelen silah kazası sonucu şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Barış Pınarı Harekat Bölgesinde, 23 Kasım 2021 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız Piyade Binbaşı Mete Yıldırım meydana gelen silah kazası sonucu yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz. Saygılarımızla" denildi. - ANKARA

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