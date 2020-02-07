MSB: "(Barış Pınarı Harekat Bölgesi) Soçi'de Rusya Federasyonu ile varılan mutabakat çerçevesinde...
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MSB: "(Barış Pınarı Harekat Bölgesi) Soçi'de Rusya Federasyonu ile varılan mutabakat çerçevesinde...

MSB: "(Barış Pınarı Harekat Bölgesi) Soçi'de Rusya Federasyonu ile varılan mutabakat çerçevesinde faaliyetler devam etmektedir.

07.02.2020 13:06 | Son Güncelleme: 07.02.2020 13:06
MSB:

MSB: "(Barış Pınarı Harekat Bölgesi) 'de Federasyonu ile varılan mutabakat çerçevesinde faaliyetler devam etmektedir. Şu ana kadar unsurlarımıza yapılan 500'den fazla taciz ve saldırıya meşru müdafaa kapsamında misli ile karşılık verilmiştir." - ANKARA

Kaynak: İHA
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