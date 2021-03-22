MSB: "Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.
22.03.2021 10:53 | Son Güncelleme: 22.03.2021 11:02
MSB: "Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Böylece Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından son 3 günde Barış Pınarı bölgesinde etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısı toplam 35 oldu." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı