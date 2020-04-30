MSB: Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan PKK/YPG'li 4 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
30.04.2020 12:06 | Son Güncelleme: 30.04.2020 12:06
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Huzur ve güvenliğin teminatı komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristi başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirdi." ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA