MSB: Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan PKK/YPG'li 18 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan PKK/YPG'li 18 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
09.03.2020 19:10 | Son Güncelleme: 09.03.2020 19:10
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan PKK/YPG'li 18 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'nin twitter hesabından yapılan açıklamada, komandoların, Barış Pınarı bölgesinin güneyine sızmaya çalışan 18 teröristi etkisiz hale getirdiği belirtildi.
Kaynak: AA