MSB: Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan PKK/YPG'li 18 terörist etkisiz hale getirildi
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Barış Pınarı Harekatı, YPG, PKK, Güncel

MSB: Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan PKK/YPG'li 18 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan PKK/YPG'li 18 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

09.03.2020 19:10 | Son Güncelleme: 09.03.2020 19:10
MSB: Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan PKK/YPG'li 18 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan PKK/YPG'li 18 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin twitter hesabından yapılan açıklamada, komandoların, Barış Pınarı bölgesinin güneyine sızmaya çalışan 18 teröristi etkisiz hale getirdiği belirtildi.

Kaynak: AA

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