MSB: Barış Pınarı bölgesine sızma girişimindeki 4 terörist etkisiz hale getirildi
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MSB: Barış Pınarı bölgesine sızma girişimindeki 4 terörist etkisiz hale getirildi

30.11.2020 09:55 | Son Güncelleme: 30.11.2020 09:58
MSB: Barış Pınarı bölgesine sızma girişimindeki 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan

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