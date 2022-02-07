MSB: "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi."
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
- Güncelleme:
- Güncelleme:
MSB: "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.
MSB: "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/ Ypg'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa