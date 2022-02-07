MSB: "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." - Haberler
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MSB: "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi."

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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MSB:

MSB: "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.

MSB: "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/ Ypg'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

YPG, PKK, 3. Sayfa, Haber

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