Barış Pınarı ve Pençe Yıldırım bölgelerinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
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Barış Pınarı ve Pençe Yıldırım bölgelerinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı ve Pençe Yıldırım bölgelerinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Anadolu Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3, Pençe Yıldırım bölgesinde ise bir PKK/YPG'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3, Pençe Yıldırım bölgesinde ise bir PKK/YPG'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, huzur ve güvenliğin teminatı komandoların, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım bölgesinde tespit edilen bir PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdiği belirtildi.

Açıklamada, terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgusu yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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