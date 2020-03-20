MSB: Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
20.03.2020 11:42 | Son Güncelleme: 20.03.2020 11:42
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin komandoların başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada, operasyonların kesintisiz devam edeceği vurgulandı.
Kaynak: AA