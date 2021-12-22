MSB: "Barış Pınarı bölgesine saldırmaya çalışan teröristler, TSK'dan gereken cevabı almaya devam ediyor. 10 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede 3 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 13 oldu" - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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