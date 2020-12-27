MSB, 15 PKK'lı teröristin öldürüldüğü anların görüntüsünü paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı için güneyden sızma girişiminde bulunan 15 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. O anlara ait görüntüler de bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşıldı.