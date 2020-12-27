MSB, 15 PKK'lı teröristin öldürüldüğü anların görüntüsünü paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı için güneyden sızma girişiminde bulunan 15 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. O anlara ait görüntüler de bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal hesabından yapılan açıklamada 15 teröristin sızma girişiminde bulunduğu belirtilirken, bu teröristlerin etkisiz hale getirildiği aktarıldı.
"KAHRAMAN KOMANDOLARIMIZI KUTLUYORUZ"
Açıklamada, "Kahraman komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG'ye ağır bir darbe daha indirdi. Barış Pınarı bölgesine saldırı için güneyden sızma girişiminde bulunan 15 PKK/YPG'li terörist, komandolarımızın başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Kahraman komandolarımızı kutluyoruz" ifadelerine yer verildi.
O anlara ait görüntüler de bakanlığın paylaşımında yer aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten