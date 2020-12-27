MSB, 15 PKK'lı teröristin öldürüldüğü anların görüntüsünü paylaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

MSB, 15 PKK'lı teröristin öldürüldüğü anların görüntüsünü paylaştı

27.12.2020 14:53 | Son Güncelleme: 27.12.2020 15:29

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı için güneyden sızma girişiminde bulunan 15 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. O anlara ait görüntüler de bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal hesabından yapılan açıklamada 15 teröristin sızma girişiminde bulunduğu belirtilirken, bu teröristlerin etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

"KAHRAMAN KOMANDOLARIMIZI KUTLUYORUZ"

Açıklamada, "Kahraman komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG'ye ağır bir darbe daha indirdi. Barış Pınarı bölgesine saldırı için güneyden sızma girişiminde bulunan 15 PKK/YPG'li terörist, komandolarımızın başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Kahraman komandolarımızı kutluyoruz" ifadelerine yer verildi.

O anlara ait görüntüler de bakanlığın paylaşımında yer aldı.

MSB, 15 PKK'lı teröristin öldürüldüğü anların görüntüsünü paylaştı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten

Haber Yorumları (5)
KÜRŞAD: Helal olsun askerimize.. Omuz üstünde baş taş üstünde taş komayasınız
Cevap Yaz Yayından Kaldır
KILIÇ: onur duymamak eldemi hayin gebertmekten şerefli bir iş yok gebertenlerin ellerine saglık.
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
VATANDAŞ: Allah askerlerimizin yardımcısı olsun her türlü kaza beladan korusun.bütün vatan haini teröristleri yok etsinler inşallah
Cevap Yaz 4 5 Yayından Kaldır
Tüm 5 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Özkoç Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Berk Oktay Fahriye Evcen Furkan Palalı Seren Serengil
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Fatih Terim Abdullah Avcı Bahattin Şimşek
Tüm Haberler Elazığ Deprem İngiltere Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: MSB, 15 PKK'lı teröristin öldürüldüğü anların görüntüsünü paylaştı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.12.2020 16:32:13. #1.15#
title