Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Anadolu Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığı yapan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığı yapan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Mehmetçik'in nefesinin teröristlerin ensesinde olduğu belirtildi.

Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığı yapan 6 PKK/YPG'li teröristin, eylemi gerçekleştiremeden kara ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiği bildirilen paylaşımda, "Terörle ve teröristle mücadelemiz sürecek." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

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