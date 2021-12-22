MSB: "Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan teröristlere güçlü bir şekilde karşılık verilerek 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle...
MSB: "Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan teröristlere güçlü bir şekilde karşılık verilerek 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
MSB: "Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan teröristlere güçlü bir şekilde karşılık verilerek 10 PKK/ Ypg'li terörist etkisiz hale getirildi." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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