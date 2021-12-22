MSB: "Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan teröristlere güçlü bir şekilde karşılık verilerek 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle... - Haberler
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MSB: "Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan teröristlere güçlü bir şekilde karşılık verilerek 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle...

MSB:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

MSB: "Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan teröristlere güçlü bir şekilde karşılık verilerek 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

MSB: "Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan teröristlere güçlü bir şekilde karşılık verilerek 10 PKK/ Ypg'li terörist etkisiz hale getirildi." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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