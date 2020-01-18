MSB: "Barış Pınarı bölgesindeki Rasulayn Hastanesi, Suriyeli çocuklara da şifa dağıtmaya başladı"

18.01.2020 18:06 | Son Güncelleme: 18.01.2020 18:10

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesindeki Rasulayn Hastanesinin hizmete açıldığını bildirdi.



Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesindeki Rasulayn Hastanesi, Suriyeli çocuklara da şifa dağıtmaya başladı. Hizmete sunulan çocuk servisi sayesinde Suriyeli çocuklar artık daha sağlıklı" denildi.



Hastanede tedavi gören aileler Türk askerine minnettar olduklarını aktardı. - ANKARA

Kaynak: İHA