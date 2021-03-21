MSB: "Barış Pınarı bölgesindeki komandolarımıza güneyden ateş açan PKK/YPG'li teröristlere anında karşılık verilerek, saldırıda bulunan 8 PKK/YPG'li...
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MSB: "Barış Pınarı bölgesindeki komandolarımıza güneyden ateş açan PKK/YPG'li teröristlere anında karşılık verilerek, saldırıda bulunan 8 PKK/YPG'li...

21.03.2021 10:01 | Son Güncelleme: 21.03.2021 10:06
MSB:

MSB: "Barış Pınarı bölgesindeki komandolarımıza güneyden ateş açan PKK/YPG'li teröristlere anında karşılık verilerek, saldırıda bulunan 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

MSB: "Barış Pınarı bölgesindeki komandolarımıza güneyden ateş açan PKK/YPG'li teröristlere anında karşılık verilerek, saldırıda bulunan 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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