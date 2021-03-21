MSB: "Barış Pınarı bölgesindeki komandolarımıza güneyden ateş açan PKK/YPG'li teröristlere anında karşılık verilerek, saldırıda bulunan 8 PKK/YPG'li...
21.03.2021 10:01 | Son Güncelleme: 21.03.2021 10:06
MSB: "Barış Pınarı bölgesindeki komandolarımıza güneyden ateş açan PKK/YPG'li teröristlere anında karşılık verilerek, saldırıda bulunan 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
MSB: "Barış Pınarı bölgesindeki komandolarımıza güneyden ateş açan PKK/YPG'li teröristlere anında karşılık verilerek, saldırıda bulunan 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı