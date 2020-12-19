MSB: "Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları...
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MSB: "Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları...

19.12.2020 11:22 | Son Güncelleme: 19.12.2020 11:26

MSB: "Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.

MSB: "Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi. Bölgedeki barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek."

MSB: 'Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları...
MSB: 'Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları...
MSB: 'Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları...
MSB: 'Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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