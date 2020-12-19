MSB: "Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları...
19.12.2020 11:22 | Son Güncelleme: 19.12.2020 11:26
MSB: "Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.
MSB: "Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi. Bölgedeki barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı