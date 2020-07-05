MSB: Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen top mühimmatı imha edildi MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen top mühimmatının imha edildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen top mühimmatının imha edildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen top mühimmatı, kahraman komandolarımız tarafından her türlü emniyet tedbiri alınarak kontrollü bir şekilde imha edildi" denildi.

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Kaynak: DHA