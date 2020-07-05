MSB: Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen top mühimmatı imha edildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen top mühimmatının imha edildiğini açıkladı.
05.07.2020 17:41 | Son Güncelleme: 05.07.2020 17:54
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen top mühimmatının imha edildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen top mühimmatı, kahraman komandolarımız tarafından her türlü emniyet tedbiri alınarak kontrollü bir şekilde imha edildi" denildi.
L
Kaynak: DHA