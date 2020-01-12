MSB: Barış Pınarı bölgesinde terör örgütüne ait tüneller etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'ye ait tespit edilen yeni tünellerin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'ye ait tespit edilen yeni tünellerin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesinde arama-tarama faaliyetlerine devam eden komandoların, terör örgütü PKK/YPG'ye ait yeni tüneller tespit ettiği belirtildi.
Açıklamada, tünellerin kullanılamaz hale getirildiği kaydedildi.