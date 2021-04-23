Son dakika haberi... Barış Pınarı bölgesine taciz atışı yapan 4 terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika haberi... Barış Pınarı bölgesine taciz atışı yapan 4 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Barış Pınarı bölgesine taciz atışı yapan 4 terörist etkisiz hale getirildi
Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde taciz atışında bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde taciz atışında bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güven ortamını bozmak için taciz atışında bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

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