MSB: Barış Pınarı bölgesinde EYP imha edildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde PKK/YPG tarafından yol kenarına tuzaklanan El Yapımı Patlayıcı'nın (EYP) imha edildiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde PKK/YPG tarafından yol kenarına tuzaklanan El Yapımı Patlayıcı'nın (EYP) imha edildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde arama tarama faaliyetlerine devam eden kahraman komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG tarafından masum sivilleri hedef alacak şekilde yol kenarına tuzaklanan EYP'yi tespit ederek imha etti" denildi.

ANKARA,

Kaynak: DHA