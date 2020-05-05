MSB: Barış Pınarı bölgesinde EYP imha edildi
05.05.2020 17:14 | Son Güncelleme: 05.05.2020 17:14
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde PKK/YPG tarafından yol kenarına tuzaklanan El Yapımı Patlayıcı'nın (EYP) imha edildiğini duyurdu.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde PKK/YPG tarafından yol kenarına tuzaklanan El Yapımı Patlayıcı'nın (EYP) imha edildiğini duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde arama tarama faaliyetlerine devam eden kahraman komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG tarafından masum sivilleri hedef alacak şekilde yol kenarına tuzaklanan EYP'yi tespit ederek imha etti" denildi.
Kaynak: DHA