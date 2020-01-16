MSB: Barış Pınarı bölgesinde EYP imha edildi
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MSB: Barış Pınarı bölgesinde EYP imha edildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde tespit edilen el yapımı patlayıcının (EYP) imha edildiğini açıkladı.

16.01.2020 13:23 | Son Güncelleme: 16.01.2020 13:24
MSB: Barış Pınarı bölgesinde EYP imha edildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde tespit edilen el yapımı patlayıcının (EYP) imha edildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde arama tarama faaliyetlerine devam eden kahraman Mehmetçiğimiz tespit edilen EYP düzeneğini başarılı bir şekilde imha etti" denildi.


Kaynak: DHA
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