MSB: "Barış Pınarı bölgesinde EYP düzeneği başarılı bir şekilde imha edildi"
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MSB: "Barış Pınarı bölgesinde EYP düzeneği başarılı bir şekilde imha edildi"

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'de Barış Pınarı Harekatı bölgesinde arama tarama faaliyetleri sırasında tespit edilen EYP düzeneğinin başarılı bir şekilde imha edildiğini açıkladı.

16.01.2020 13:02 | Son Güncelleme: 16.01.2020 13:07
MSB:

Milli Savunma Bakanlığı, 'de bölgesinde arama tarama faaliyetleri sırasında tespit edilen EYP düzeneğinin başarılı bir şekilde imha edildiğini açıkladı.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde arama tarama faaliyetlerine devam eden kahraman Mehmetçiğimiz tespit edilen EYP düzeneğini başarılı bir şekilde imha etti" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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