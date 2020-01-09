MSB: "Barış Pınarı bölgesinde ele geçirilen mühimmatlar ve 5 tünel imha edildi"
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MSB: "Barış Pınarı bölgesinde ele geçirilen mühimmatlar ve 5 tünel imha edildi"

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'de Barış Pınarı Harekatı bölgesinde ele geçirilen terör örgütü PKK/YPG'ye ait mühimmatlar ile bulunan 5 tünelin imha edildiğini açıkladı.

09.01.2020 16:15 | Son Güncelleme: 09.01.2020 16:20
MSB:

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'de Barış Pınarı Harekatı bölgesinde ele geçirilen terör örgütü PKK/YPG'ye ait mühimmatlar ile bulunan 5 tünelin imha edildiğini açıkladı.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Son olarak Tel Abyad'da 20 adet AK-47 piyade tüfeği, 3 adet RPG-7 roketatar, 12 adet roketatar mühimmatı, 10 adet roket sevk fişeği, 5 bin 532 adet Bixi makineli tüfek mühimmatı, 37 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü ele geçirildi. Rasulayn'da yapılan arama-tarama faaliyetleri sırasında da terör örgütü PKK/YPG'ye ait 5 yeni tünel ve 1 adet havan silahı tespit edildi. Ele geçirilen tünel, silah ve mühimmatlar imha edildi" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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