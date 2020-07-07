MSB: Barış Pınarı bölgesinde bombalı araçla saldırı; 6 ölü, 11 yaralı
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MSB: Barış Pınarı bölgesinde bombalı araçla saldırı; 6 ölü, 11 yaralı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesindeki bombalı araçlı saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "İnsanlık düşmanı teröristler Tel Abyad şehir merkezindeki bombalı saldırıyla 6 masum sivili katlederken 11 sivili de yaraladı" dedi.

MSB: Barış Pınarı bölgesinde bombalı araçla saldırı; 6 ölü, 11 yaralı
07.07.2020 22:37 | Son Güncelleme: 07.07.2020 22:48

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesindeki bombalı araçlı saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "İnsanlık düşmanı teröristler Tel Abyad şehir merkezindeki bombalı saldırıyla 6 masum sivili katlederken 11 sivili de yaraladı" dedi. 

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen PKK/YPG terör örgütü, masum sivillere yönelik saldırılarına bir yenisini daha ekledi. İnsanlık düşmanı teröristler Tel Abyad şehir merkezindeki bombalı saldırıyla 6 masum sivili katlederken 11 sivili de yaraladı" denildi. 

Haber:  ANKARA, -


Kaynak: DHA

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