MSB: Barış Pınarı bölgesinde bombalı araçla saldırı; 6 ölü, 11 yaralı MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesindeki bombalı araçlı saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "İnsanlık düşmanı teröristler Tel Abyad şehir merkezindeki bombalı saldırıyla 6 masum sivili katlederken 11 sivili de yaraladı" dedi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesindeki bombalı araçlı saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "İnsanlık düşmanı teröristler Tel Abyad şehir merkezindeki bombalı saldırıyla 6 masum sivili katlederken 11 sivili de yaraladı" dedi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen PKK/YPG terör örgütü, masum sivillere yönelik saldırılarına bir yenisini daha ekledi. İnsanlık düşmanı teröristler Tel Abyad şehir merkezindeki bombalı saldırıyla 6 masum sivili katlederken 11 sivili de yaraladı" denildi.

Kaynak: DHA