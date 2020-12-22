MSB: Barış Pınarı bölgesinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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MSB: Barış Pınarı bölgesinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

22.12.2020 12:03 | Son Güncelleme: 22.12.2020 12:07
MSB: Barış Pınarı bölgesinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kesintisiz devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak

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