MSB: "Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi"
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine yönelik havan saldırısı gerçekleştiren PKK/YPG'li teröristlere kara ateş destek vasıtalarımız ile karşılık verildi. Terör hedeflerini tam isabetle vuran Mehmetçik, saldırıyı gerçekleştiren 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.
(Musa Erdoğan/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı