MSB: "Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi"
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MSB: "Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi"

MSB: 'Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine yönelik havan saldırısı gerçekleştiren PKK/YPG'li teröristlere kara ateş destek vasıtalarımız ile karşılık verildi. Terör hedeflerini tam isabetle vuran Mehmetçik, saldırıyı gerçekleştiren 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

(Musa Erdoğan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika haberleri | Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 'Barış Pınarı bölgesine yönelik havan saldırısı gerçekleştiren PKK/YPG'li teröristlere karşılık verilmesi sonucu, 5 terörist etkisiz hale...
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