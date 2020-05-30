MSB: Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
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MSB: Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

MSB: Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
30.05.2020 12:23 | Son Güncelleme: 30.05.2020 12:26

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Komandolarımız terör örgütlerine geçit vermiyor. Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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