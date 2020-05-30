MSB: Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
30.05.2020 12:23 | Son Güncelleme: 30.05.2020 12:26
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Komandolarımız terör örgütlerine geçit vermiyor. Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.
Kaynak: DHA