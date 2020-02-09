MSB: "Barış Pınarı Bölgesinde 5 adet el yapımı anti personel mayın ve 2 adet el yapımı anti tank...
Haberler » Güncel » MSB: "Barış Pınarı Bölgesinde 5 adet el yapımı anti personel mayın ve 2 adet el yapımı anti tank... - Haber

MSB: "Barış Pınarı Bölgesinde 5 adet el yapımı anti personel mayın ve 2 adet el yapımı anti tank...

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde PKK/YPG terör örgütü tarafından kullanılan 5 adet el yapımı anti personel mayın ve 2 el yapımı anti tank mayını tespit edilerek imha edildiğini bildirdi.

09.02.2020 14:10 | Son Güncelleme: 09.02.2020 14:12
MSB:

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde PKK/YPG terör örgütü tarafından kullanılan 5 adet el yapımı anti personel mayın ve 2 el yapımı anti tank mayını tespit edilerek imha edildiğini bildirdi.


Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Barış Pınarı bölgesinde arama tarama faaliyetlerine devam eden komandolarımız, PKK/YPG terör örgütü tarafından kullanılan 5 adet el yapımı anti personel mayın ve 2 adet el yapımı anti tank mayını tespit etti. El yapımı patlayıcılar EOD timimiz tarafından imha edildi." - ANKARA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler