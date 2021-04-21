MSB: "Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi"
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MSB: "Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi"

MSB: 'Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB tarafından yapılan açıklamada "Kahraman Komandolarımızdan teröristlere geçit yok! Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li terörist daha Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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