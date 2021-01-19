MSB: Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
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MSB: Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

19.01.2021 19:46 | Son Güncelleme: 19.01.2021 19:50
MSB: Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, saldırı girişiminde bulunan 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, saldırı girişiminde bulunan 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi. 

Görüntü dökümü:

- Harekat görüntüleri

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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