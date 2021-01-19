MSB: Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, saldırı girişiminde bulunan 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.

Görüntü dökümü:

- Harekat görüntüleri

Haber: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı