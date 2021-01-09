MSB: Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
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MSB: Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

09.01.2021 14:02 | Son Güncelleme: 09.01.2021 14:06
MSB: Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine yönelik terörist sızmalarını önlemeye devam ediyoruz. Sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist daha kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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