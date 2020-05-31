MSB: BARIŞ PINARI BÖLGESİNDE 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
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MSB: BARIŞ PINARI BÖLGESİNDE 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB: BARIŞ PINARI BÖLGESİNDE 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
31.05.2020 14:22 | Son Güncelleme: 31.05.2020 14:22

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getiren komandolarımız, terör örgütlerine geçit vermiyor" denildi.ANKARA,


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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