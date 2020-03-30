MSB: Barış Pınarı bölgesinde 2 EYP etkisiz hale getirildi MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Barış Pınarı bölgesinde PKK/YPG'li teröristler tarafından yol üzerine tuzaklanmış 2 el yapımı patlayıcının (EYP) etkisiz hale getirildiği bildirildi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Barış Pınarı bölgesinde PKK/YPG'li teröristler tarafından yol üzerine tuzaklanmış 2 el yapımı patlayıcının (EYP) etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde sivillerin yoğun olarak kullandığı yol üzerine PKK/YPG'li teröristler tarafından tuzaklanmış iki adet EYP, Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha (METİ) timimiz tarafından tespit edilerek etkisiz hale getirildi" denildi.

Kaynak: DHA