MSB: Barış Pınarı bölgesinde 2 antitank mayını imha edildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG tarafından sivilleri hedef alacak şekilde yol üzerine tuzaklanan 2 antitank mayınının imha edildiğini duyurdu.
16.05.2020 16:52 | Son Güncelleme: 16.05.2020 16:52
MİLLİ Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG tarafından sivilleri hedef alacak şekilde yol üzerine tuzaklanan 2 antitank mayınının imha edildiğini duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde arama tarama faaliyetlerinde tespit edilen mayınların imhası sürüyor. Terör örgütü PKK/YPG tarafından sivilleri hedef alacak ve azami zayiat verdirecek şekilde yol üzerine tuzaklanan 2 adet antitank mayını, METİ Timlerimizce imha edildi" denildi.
Kaynak: DHA