MSB: Barış Pınarı bölgesinde 2 antitank mayını imha edildi MİLLİ Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG tarafından sivilleri hedef alacak şekilde yol üzerine tuzaklanan 2 antitank mayınının imha edildiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG tarafından sivilleri hedef alacak şekilde yol üzerine tuzaklanan 2 antitank mayınının imha edildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde arama tarama faaliyetlerinde tespit edilen mayınların imhası sürüyor. Terör örgütü PKK/YPG tarafından sivilleri hedef alacak ve azami zayiat verdirecek şekilde yol üzerine tuzaklanan 2 adet antitank mayını, METİ Timlerimizce imha edildi" denildi.

Kaynak: DHA