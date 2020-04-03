MSB: Barış Pınarı bölgesinde 14 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi (2) 4 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİMilli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabısndan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 4 PKK/YPG'li terörist daha, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla...

4 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabısndan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 4 PKK/YPG'li terörist daha, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede huzur ve güvenin devamı için operasyonlarımız kesintisiz devam edecek" denildi. Barış Pınarı bölgesi güneyinde, saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li terörist de etkisiz hale getirilmişti.

Barış Pınarı bölgesi güneyinde, saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li terörist de etkisiz hale getirilmişti. Kaynak: DHA