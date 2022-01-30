MSB: Barış Pınarı Bölgesi'ne saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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MSB: "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı Bölgesi'ne saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirdi.
MSB: "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı Bölgesi'ne saldırı hazırlığında olan 4 PKK/ Ypg'li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirdi. Teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz."
İhlas Haber Ajansı - Güncel