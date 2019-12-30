MSB: "Barış Pınarı Bölgesi'ndeki Suriyeli çocuklar, Türkiye sayesinde okullarına geri dönmenin...
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MSB: "Barış Pınarı Bölgesi'ndeki Suriyeli çocuklar, Türkiye sayesinde okullarına geri dönmenin...

Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı Bölgesi'ndeki Suriyeli çocukların okullarına geri dönmenin sevincini yaşadığını belirtti.

30.12.2019 17:38 | Son Güncelleme: 30.12.2019 17:43
MSB:

Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı Bölgesi'ndeki Suriyeli çocukların okullarına geri dönmenin sevincini yaşadığını belirtti.


Suriyeli çocuklar Türk askerine teşekkür etti. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:


"Barış Pınarı Bölgesi'ndeki Suriyeli çocuklar, Türkiye sayesinde okullarına geri dönmenin sevincini yaşıyor." - ANKARA

Kaynak: İHA
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