MSB: "Barış Pınarı Bölgesi'ndeki Suriyeli çocuklar, Türkiye sayesinde okullarına geri dönmenin...
Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı Bölgesi'ndeki Suriyeli çocukların okullarına geri dönmenin sevincini yaşadığını belirtti.
30.12.2019 17:38 | Son Güncelleme: 30.12.2019 17:43
Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı Bölgesi'ndeki Suriyeli çocukların okullarına geri dönmenin sevincini yaşadığını belirtti.
Suriyeli çocuklar Türk askerine teşekkür etti. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Barış Pınarı Bölgesi'ndeki Suriyeli çocuklar, Türkiye sayesinde okullarına geri dönmenin sevincini yaşıyor." - ANKARA
Kaynak: İHA