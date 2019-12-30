MSB: "Barış Pınarı Bölgesi'ndeki Suriyeli çocuklar, Türkiye sayesinde okullarına geri dönmenin...

30.12.2019 17:38 | Son Güncelleme: 30.12.2019 17:43

Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı Bölgesi'ndeki Suriyeli çocukların okullarına geri dönmenin sevincini yaşadığını belirtti.



Suriyeli çocuklar Türk askerine teşekkür etti. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:



"Barış Pınarı Bölgesi'ndeki Suriyeli çocuklar, Türkiye sayesinde okullarına geri dönmenin sevincini yaşıyor." - ANKARA

Kaynak: İHA