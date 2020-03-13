MSB: "Barış Pınarı bölgesi güneyinden son bir hafta içerisinde sızma girişiminde bulunan 40...
MSB: "Barış Pınarı bölgesi güneyinden son bir hafta içerisinde sızma girişiminde bulunan 40 PKK/YPG'li terörist tespit edilmiş, toplamda son bir ay içerisinde 155 terörist etkisiz hale getirilmiştir.
13.03.2020 13:06 | Son Güncelleme: 13.03.2020 13:06
MSB: "Barış Pınarı bölgesi güneyinden son bir hafta içerisinde sızma girişiminde bulunan 40 PKK/YPG'li terörist tespit edilmiş, toplamda son bir ay içerisinde 155 terörist etkisiz hale getirilmiştir." - ANKARA
Kaynak: İHA