MSB: "Barış Pınarı bölgesi güneyinden son bir hafta içerisinde sızma girişiminde bulunan 40...
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YPG, PKK, 3. Sayfa

MSB: "Barış Pınarı bölgesi güneyinden son bir hafta içerisinde sızma girişiminde bulunan 40...

MSB: "Barış Pınarı bölgesi güneyinden son bir hafta içerisinde sızma girişiminde bulunan 40 PKK/YPG'li terörist tespit edilmiş, toplamda son bir ay içerisinde 155 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

13.03.2020 13:06 | Son Güncelleme: 13.03.2020 13:06
MSB:

MSB: "Barış Pınarı bölgesi güneyinden son bir hafta içerisinde sızma girişiminde bulunan 40 PKK/YPG'li terörist tespit edilmiş, toplamda son bir ay içerisinde 155 terörist etkisiz hale getirilmiştir." - ANKARA

Kaynak: İHA

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