MSB: "Balıkçı teknesinin ağına takılıp güverteye alınan deniz mayını imha edildi"
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MSB: "Balıkçı teknesinin ağına takılıp güverteye alınan deniz mayını imha edildi"

MSB: 'Balıkçı teknesinin ağına takılıp güverteye alınan deniz mayını imha edildi'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul'da balıkçı teknesinin ağına takılıp güverteye alınan deniz mayınının Sualtı Savunma Timi tarafından imha edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul'da balıkçı teknesinin ağına takılıp güverteye alınan deniz mayınının Sualtı Savunma Timi tarafından imha edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Boğazı'nda balıkçı teknesinin ağına takılıp güverteye alınan deniz mayını Sualtı Savunma Timi tarafından incelenerek SAS Komutanlığı/Riva tahrip eğitim sahasında imha edildi" dedi. - ANKARA

MSB: 'Balıkçı teknesinin ağına takılıp güverteye alınan deniz mayını imha edildi'
MSB: 'Balıkçı teknesinin ağına takılıp güverteye alınan deniz mayını imha edildi'
MSB: 'Balıkçı teknesinin ağına takılıp güverteye alınan deniz mayını imha edildi'
MSB: 'Balıkçı teknesinin ağına takılıp güverteye alınan deniz mayını imha edildi'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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