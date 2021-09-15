MSB, Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünü kutladı - Haberler
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MSB, Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünü kutladı

AA / Orhan Onur Gemici - Haberler | Güncel
MSB, Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünü kutladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünü kutladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünü kutladı.

Bakanlığın, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Nuri (Killigil) Paşa Komutasındaki Kafkas İslam Ordusu, 103 yıl önce 15 Eylül 1918'de Ermeni çetelerin ve Bolşevik birliklerin işgalindeki Bakü'yü kurtardı. Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin bu özel gününü kutluyor, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz." ifadelerine yer verildi.

AA / Orhan Onur Gemici - Son Dakika Haberleri
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