MSB: Bakanlığımıza işçi alımı faaliyetleri kamuoyuna açık şekilde gerçekleştirilmektedir

MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere gerçekleşecek 2 bin 533 açıktan işçi alımıyla ilgili, "İşçi temin faaliyetlerine ilişkin tüm işlemler kamuoyuna açık, şeffaf ve denetlenebilir bir şekilde, ilgili mevzuat hükümleri...

MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere gerçekleşecek 2 bin 533 açıktan işçi alımıyla ilgili, "İşçi temin faaliyetlerine ilişkin tüm işlemler kamuoyuna açık, şeffaf ve denetlenebilir bir şekilde, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilmektedir" denildi.

MSB, bakanlığa işçi alımına ilişkin kamuoyundaki bazı iddialarla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, bakanlığın öncelikli ihtiyacı olan ve açık kalan iş gücü ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla bakanlığa bağlı iş yerlerinde bakım ve onarım hizmetlerinde istihdam edilmek üzere 2 bin 533 işçinin açıktan alımı için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından ilana çıkıldığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12'nci maddesinde; 'Kamu kurum ve kuruluşlarınca, orta öğretim ve daha alt düzeyinde istihdam edilecek işçilerle, temizlik hizmetlerinde, güvenlik ve koruma hizmetlerinde, bakım ve onarım hizmetlerinde, eğitim şartı aranmaksızın başvuranlar arasından çekilecek kura ile belirlenir. Kura çekimi, talebi veren kamu kurum ve kuruluşu tarafından iş ilanında belirtilen gün, saat ve adreste noter huzurunda yapılır. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilir' hükmü yer almaktadır. Açıktan işçi alım faaliyeti, söz konusu yönetmelik esasları çerçevesinde kamuoyuna İŞKUR tarafından duyurulmuş ve başvurular İŞKUR tarafından 02-06 Temmuz 2021 tarihleri arasında alınmıştır. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesapları ve internet sayfası üzerinden de ayrıca söz konusu alıma ilişkin duyurular yapılmıştır. İlanda belirtilen şartları haiz tüm vatandaşlarımız söz konusu işçi alımına başvuru yapabilmiştir. İŞKUR tarafından alınan başvuruların tamamı bakanlığımıza iletilecektir."'TÜM İŞLEMLER KAMUOYUNA AÇIK ŞEKİLDE GERÇEKLEŞMEKTEDİR'Aynı yönetmelik kapsamında gerçekleştirilen geçmiş alım faaliyetlerinde; 2019 yılında 600 işçi temini için İŞKUR'a 35 bin 697 kişinin başvuruda bulunduğu, kura ve belge kontrolü sonucunda 2 bin 325 kişinin uygulama/sözlü sınava girmeye hak kazandığı, 2020 yılında 1072 işçi temini için İŞKUR'a 81 bin 230 kişinin başvuruda bulunduğu, kura ve belge kontrolü sonucunda 3 bin 746 kişinin uygulama/sözlü sınava girmeye hak kazandığı hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"2021 yılı 2 bin 533 işçi alımına ilişkin başvuruda bulunan aday bilgilerinin İŞKUR tarafından bakanlığımıza iletmesini müteakip, uygulamalı/sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların belirlenmesi amacıyla ilgili Yönetmelik hükümleri gereği noter huzurunda 28 Temmuz 2021 tarihinde kura çekimi yapılacaktır. Uygulamalı/sözlü sınava söz konusu Yönetmeliğin 12'nci maddesinin 2'nci fıkrası hükmü gereği açık iş gücü miktarının 4 katı oranında aday kabul edilecektir. Kurada ismi çıkan adaylar ilan edilen yerlerde ve tarihlerde uygulamalı/sözlü sınava alınacaktır. Kura çekimi; geçmiş yıllarda olduğu gibi Milli Savunma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde, noter huzurunda, kamera ile kayıt altına alınarak, bilgisayar ortamında ve manuel müdahale olmadan gerçekleştirilecektir. Kurayı izlemeye gelenler arasından kura salonunun kapasitesi doğrultusunda belirlenecek sayıda adaya, kura çekimini canlı takip etme imkanı sağlanacaktır. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da kura çekimi şeffaf bir şekilde ve kura çekimini izlemeye gelen adaylara açık olarak gerçekleştirilecektir. Bakanlığımızca işçi temin faaliyetlerine ilişkin tüm işlemler kamuoyuna açık, şeffaf ve denetlenebilir bir şekilde, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilmektedir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı