MSB: "Bakan yardımcılarımız tarafından da suç duyurusu dahil her türlü hukuk yoluna başvurulmaktadır. - Haberler
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MSB: "Bakan yardımcılarımız tarafından da suç duyurusu dahil her türlü hukuk yoluna başvurulmaktadır.

İhlas Haber Ajansı - Politika
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MSB:

MSB: "Bakan yardımcılarımız tarafından da suç duyurusu dahil her türlü hukuk yoluna başvurulmaktadır.

MSB: "Bakan yardımcılarımız tarafından da suç duyurusu dahil her türlü hukuk yoluna başvurulmaktadır. Bakanlığımız, basınımızın bilgi ihtiyaçlarını şeffaflıkla karşılamaktadır. İftiralarla oluşturulmaya çalışılan karalama kampanyalarına karşı da hukuk çerçevesinde mücadelemiz sonuna kadar sürecektir." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Politika

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