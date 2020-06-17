MSB: "Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi, başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'nu Kara...
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MSB: "Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi, başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'nu Kara...

MSB: "Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi, başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'nu Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'nde sevk ve idare ediyor" Milli Savunma Bakanlığı'nın twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi Pençe-Kaplan Operasyonu'nu...

17.06.2020 02:35 | Son Güncelleme: 17.06.2020 02:47

MSB: "Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi, başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'nu Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'nde sevk ve idare ediyor"

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı'nın twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi Pençe-Kaplan Operasyonu'nu Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'nde sevk ve idare ediyor" ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi, başarıyla devam eden #Pençe-Kaplan Operasyonu'nu Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'nde sevk ve idare ediyor" ifadelerini kullandı.

MSB: 'Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi, başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'nu Kara...

Kaynak: İHA

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