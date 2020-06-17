MSB: "Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi, başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'nu Kara... MSB: "Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi, başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'nu Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'nde sevk ve idare ediyor" Milli Savunma Bakanlığı'nın twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi Pençe-Kaplan Operasyonu'nu...

MSB: "Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi, başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'nu Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'nde sevk ve idare ediyor" ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı'nın twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi Pençe-Kaplan Operasyonu'nu Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'nde sevk ve idare ediyor" ifadelerine yer verildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi, başarıyla devam eden #Pençe-Kaplan Operasyonu'nu Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'nde sevk ve idare ediyor" ifadelerini kullandı. Kaynak: İHA