MSB: Bakan Akar, Suriye sınırına hareket etti
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MSB: Bakan Akar, Suriye sınırına hareket etti

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Bakan Hulusi Akar'ın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) komuta kademesiyle birlikte Suriye sınırına hareket ettiği açıklandı.

03.02.2020 14:04 | Son Güncelleme: 03.02.2020 14:04
MSB: Bakan Akar, Suriye sınırına hareket etti

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Bakan 'ın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) komuta kademesiyle birlikte sınırına hareket ettiği açıklandı.

'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde TSK'nın komuta kademesiyle karargahta yapılan kısa durum değerlendirmesinin ardından Suriye sınırına hareket etti" denildi.


Kaynak: DHA
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