MSB: Bakan Akar, Suriye sınırına hareket etti

03.02.2020 14:04 | Son Güncelleme: 03.02.2020 14:04

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Bakan Hulusi Akar'ın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) komuta kademesiyle birlikte Suriye sınırına hareket ettiği açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde TSK'nın komuta kademesiyle karargahta yapılan kısa durum değerlendirmesinin ardından Suriye sınırına hareket etti" denildi.

Kaynak: DHA