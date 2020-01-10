MSB: "Bakan Akar, ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield ve ABD Suriye Özel Temsilcisi James...
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MSB: "Bakan Akar, ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield ve ABD Suriye Özel Temsilcisi James...

MSB: "Bakan Akar, ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield ve ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabul etti.

10.01.2020 13:38 | Son Güncelleme: 10.01.2020 13:43
MSB:

MSB: "Bakan Akar, ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield ve ABD Özel Temsilcisi 'i kabul etti. Kabulde başta Suriye olmak üzere bölgesel güvenlik konularında bilgi ve görüş alışverişinde bulunuldu." - ANKARA

Kaynak: İHA
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