MSB: 'Bahar Kalkanı'nda 2 asker şehit, 6 asker yaralı (2)

04.03.2020 20:06 | Son Güncelleme: 04.03.2020 20:06

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bahar Kalkanı Harekat alanında rejim unsurlarının açtığı ateş sonucunda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ragip Soylu Coşkun ve Uzman Onbaşı Armağan Akman için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Akar mesajında, "Silah arkadaşlarımız, 3 Mart 2020 tarihinde Rejimin açtığı ateş sonucu şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerine yer verdi.

Haber: ANKARA, -

Kaynak: DHA