MSB: Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında rejime ait bir L-39 tipi savaş uçağı düşürüldü
Milli Savunma Bakanlığı, Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında rejime ait bir savaş uçağının düşürüldüğünü açıkladı.
03.03.2020 12:34 | Son Güncelleme: 03.03.2020 12:34
Milli Savunma Bakanlığı, Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında rejime ait bir savaş uçağının düşürüldüğünü açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında rejime ait bir L-39 tipi savaş uçağı düşürülmüştür." bilgisi paylaşıldı.
Kaynak: AA