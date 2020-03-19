MSB: "Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında İdlib bölgesinde görevli 1 kahraman silah arkadaşımız...
MSB: "Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında İdlib bölgesinde görevli 1 kahraman silah arkadaşımız birliğinin 18 Mart 2020 tarihinde gece icra edeceği pusu, keşif, gözetleme ve emniyet faaliyetlerinin hazırlıkları esnasında ilk tespitlere göre kalp krizi nedeniyle rahatsızlanması sonucu şehit olmuştur"
19.03.2020 20:10 | Son Güncelleme: 19.03.2020 20:10
MSB: "Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında İdlib bölgesinde görevli 1 kahraman silah arkadaşımız birliğinin 18 Mart 2020 tarihinde gece icra edeceği pusu, keşif, gözetleme ve emniyet faaliyetlerinin hazırlıkları esnasında ilk tespitlere göre kalp krizi nedeniyle rahatsızlanması sonucu şehit olmuştur" - ANKARA
Kaynak: İHA